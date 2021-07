Riccardo Foresi presenta il suo nuovo singolo “Fidati di me (Per af-fidarsi vicendevolmente)”

Riccardo Foresi presenta il nuovo singolo "Fidati di me (Per af-fidarsi vicendevolmente)" che rappresenta una tappa importante per la sua crescita.

Venerdì 23 luglio esce Fidati di me il nuovo singolo di Riccardo Foresi con la collaborazione per testi, musica e produzione musicale di Angelo Funari per l’etichetta discografica SB Disco Italy.

Riccardo Foresi presenta Fidati di me

Un nuovo inedito per il cantautore marchigiano, un brano Pop ballabile e radiofonico dove il musicista si racconta con la semplicità e la schiettezza di chi sa come sia difficile, talvolta, fidarsi ed affidarsi.

Riccardo afferma che:

Fidati di me è nata in un momento di grande ispirazione in cui ho deciso di concedermi il tempo per seguire ciò che sentivo essere giusto per me. Questo inedito rappresenta una tappa importante della mia crescita, due minuti e venti in cui ho racchiuso un’emozione grande: la storia di un amore, quello che in cuor mio, credevo di non meritare più. Non un colpo di fulmine ma la pacata sensazione di essere finalmente a casa e la melodia che avevo in testa da tempo ha trovato finalmente le parole

Ci sono momenti in cui la nostra vita sembra essere un puzzle che ha disperso il suo disegno. Poi, poco alla volta, ogni tassello trova il proprio posto, incastrandosi perfettamente.

È quel preciso momento in cui ti ri-trovi negli occhi di un altro e capisci di doverti fidare, lasciando cadere ogni resistenza

Ancora una volta Riccardo sceglie la sua gente per condividere un momento importante e il video, girato a “casa sua”, vuole essere un omaggio a chi lo ha sempre sostenuto e seguito con affetto.