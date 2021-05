Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne accusa Roberta: “La crisi era programmata”

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha confessato di essersi messo d'accordo con Roberta Di Padua nel fingere la loro crisi e tornare allo show.

Riccardo Guarnieri ha generato il caos a Uomini e Donne sganciando una notizia bomba: lui e Roberta Di Padua si sarebbero messi d’accordo nell’organizzare la loro recente crisi.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: l’accordo

Dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne alcuni mesi fa Riccardo Guarnieri è tornato all’interno del programma per un chiarimento con Roberta Di Padua, ma durante il suo sfogo contro la dama ha finito per svelare di aver “orchestrato” con lei la loro crisi al fine di ottenere maggiore visibilità sui social e dunque maggiori accordi commerciali.

Riccardo ha anche accusato la sua ex compagna, Ida Platano, di aver fatto la stessa cosa.

“Perché mi hai chiesto di restare in studio, Roberta? L’hai fatto per i follower. Forse me ne pentirò. Io le avevo già chiesto di uscire dal programma. Sapevo che saremmo arrivati a questo, ma andrò via perché non merito di stare in questo studio. Tra noi le cose andavano bene, ma bisognava cavalcare l’onda.

Quello che sto per dire non salva la mia persona, sono stato un pezzo di mer**. Lo vuoi negare che ci siamo messi d’accordo?”, ha dichiarato Riccardo generando una bufera in studio.

Riccardo Guarnieri accusa Ida Platano

Dopo aver puntato il dito contro la sua recente fiamma Riccardo Guarnieri se l’è presa anche con la sua ex, Ida Platano, di recente tornata nello studio di Uomini e Donne. L’ex cavaliere del dating show ha dichiarato che in passato avrebbe sentito Ida parlare in privato con una sua amica e accordarsi sul modo in cui avrebbe potuto corteggiare Sossio Aruta ed ottenere maggiore popolarità all’interno della trasmissione.

Oltre ad essersi scasgliato contro Ida Platano Riccardo ha anche affermato che avrebbe sentito Armando Incarnato parlare male della trasmissione. I due hanno sfiorato la rissa e a seguire Armando ha lasciato lo show più furioso che mai.

Riccardo Guarnieri: la replica di Roberta

Le dichiarazioni di Riccardo Guarnieri hanno generato un vero e proprio putiferio e ovviamente anche la sua ex, Roberta Di Padua, è andata su tutte le furie. “Mi dovevo mettere d’accordo per due puntate?”, ha replicato la dama, mentre Riccardo è tornato all’attacco con ammissioni che, per il momento, restano ancora parziali. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?