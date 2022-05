Riccardo Guarnieri ci ripensa: “Ida è la persona giusta per me”

Dopo lo scontro a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è tornato a parlare dei suoi sentimenti nei confronti di Ida Platano.

Dopo l’ultimo feroce scontro avuto con Ida Platano a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è tornato a confessare i suoi sentimenti verso la dama del dating show.

Riccardo Guarnieri: i sentimenti per Ida Platano

La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano a Uomini e Donne non sembra avere mai fine: dopo che i due si sono riavvicinati nello studio del dating show il cavaliere ha invitato la dama per una cena e per un ulteriore chiarimento.

Il rapporto tra i due, però, sarebbe andato a rotoli: nello studio del dating show Ida ha lasciato intendere quanto Riccardo l’abbia illusa e quando le loro incomprensioni di un tempo non si siano mai sanate (nonostante lei abbia addirittura addirittura svolto un lungo percorso psicologico per cercare di superare la loro relazione). Riccardo ha messo in chiaro di non provare sentimenti per Ida ma poi, al magazine del dating show, avrebbe detto:

“L’incontro con Ida, quando l’ho vista per la prima volta.

L’essermi innamorato in quel modo… Per lei avrei fatto davvero di tutto e ancora oggi sono convinto che sia una donna e una madre straordinaria. Penso ancora che lei sia la persona giusta per me, ma purtroppo non riusciamo a capirci”.

Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi? Al momento sembra che Ida sia fuori di sé dalla rabbia nei confronti di Riccardo e Maria De Filippi ha addirittura esortato il cavaliere ad avere più tatto quando lei, per poco, non si è quasi sentita male durante il loro confronto in studio.