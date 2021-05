Riccardo Guarnieri ha creato il caos a UeD scagliando accuse contro Ida e Roberta. Alcune scene del programma sembra siano state tagliate.

Durante la puntata del 17 maggio a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri ha creato il caos in studio affermando che lui e Roberta Di Padua si sarebbero messi d’accordo inscenando la loro crisi sentimentale al solo fine di tornare in studio.

L’ex cavaliere ha puntato il dito anche contro la sua ex, Ida Platano.

Riccardo Guarnieri: caos a Uomini e Donne

Il ritorno di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua allo studio di Uomini e Donne ha generato il caos nel dating show. Il cavaliere ha accusato Ida di essersi accordata con lui inscenando la finta “crisi” del loro rapporto al solo fine di tornare nel programma e ottenere maggiore visibilità.

A seguire Riccardo ha anche accusato la sua ex, Ida Platano, di aver grosso modo tentato di fare la stessa cosa. Sembra infatti che Riccardo l’abbia sentita parlare con un’amica e accordarsi con lei su quale cavaliere corteggiare per restare il più a lungo possibile all’interno del programma e ottenere così maggiori accordi commerciali sui social.

Oltre ai dubbi dei fan in merito alle dichiarazioni delle due donne (che ovviamente hanno smentito quanto affermato da Riccardo Guarnieri) qualcuno ha ipotizzato che la produzione del dating show di Maria De Filippi abbia volutamente tagliato alcuni scene per evitare conseguenze e, in particolare, per “proteggere” il ruolo di Ida all’interno del programma (che, secondo indiscrezioni, potrebbe diventare una “presenza fissa” come Gemma Galgani).

Riccardo Guarnieri: le accuse

Non è la prima volta che una situazione simile investe il programma di Maria De Filippi. Mentre Riccardo ha praticamente svelato di aver tentato in prima persona di raggirare lo show per tornare insieme a Roberta al suo interno, in passato la tronista Sara Affi Fella finì nell’occhio del ciclone per aver finto di essere single durante la sua partecipazione al programma (mentre era fidanzata con un ragazzo che l’aspettava fuori dallo show). Per il momento Maria De Filippi non ha preso parola in merito alla vicenda ma in tanti sui social sono in attesa di saperne di più.

Riccardo Guarnieri: Ida e Roberta “complici”

Dopo le accuse di Riccardo Guarnieri è possibile che Ida Platano e Roberta Di Padua (entrambe ex del cavaliere) si “coalizzino” contro di lui. Per il momento le due donne hanno rinnegato quanto affermato dal cavaliere.