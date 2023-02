Riccardo Guarnieri dimentica Ida: ecco con chi è stato avvistato

Riccardo Guarnieri sarebbe stato avvistato in un noto locale di Roma in compagnia di una dama del trono over.

Mentre la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembra farsi sempre più seria, Riccardo Guarnieri sarebbe stato avvistato in un noto locale di Roma in compagnia di un’altra dama del trono over.

Riccardo Guarnieri: l’avvistamento

Riccardo Guarnieri sarebbe stato avvistato da alcuni fan in un noto locale di Roma, mentre era in compagnia della dama del trono over Gloria Nicoletti. Al momento sulla questione non vi sono conferme, e sembra anzi che – secondo le anticipazioni di Uomini e Donne – Riccardo abbia deciso di mettere fine alla loro frequentazione nonostante l’evidente interesse di Gloria nei suoi confronti.

Per saperne di più in merito alla vicenda, ai fan di Uomini e Donne non resta che attendere e in tanti si chiedono se l’ex compagno di Ida Platano riuscirà mai a trovare l’amore al di fuori del programma.

Ida e Alessandro

Nel frattempo Ida Platano, storica ex di Riccardo, sembra aver trovato la vera felicità accanto a Alessandro Vicinanza, con cui ha lasciato il programma tv alcuni mesi fa. Nei giorni scorsi si è vociferato che i due potrebbero presto convolare a nozze, e Alessandro non ha fatto segreto di desiderare anche un figlio insieme all’ex dama del programma tv.

Secondo i rumor in circolazione Roberta Di Padua, altra ex di Riccardo, potrebbe presto tornare al programma tv e in tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi tra lei e l’ex compagno.