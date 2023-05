Riccardo Guarnieri: il gesto per Ida Platano non sfugge ai fan

Anche se la stagione di Uomini e Donne è finita, alcuni protagonisti continuano ad attirare l’attenzione. Nelle ultime ore, a finire al centro del chiacchiericcio è stato Riccardo Guarnieri, che ha messo a segno uno strano gesto nei confronti dell’ex fidanzata Ida Platano.

Riccardo Guarnieri, anche se Uomini e Donne è finito, continua ad attirare l’attenzione. Il cavaliere del trono Over ha messo a segno un gesto social nei confronti di Ida Platano che non è sfuggito ai fan. Una pagina a lui dedicata ha condiviso un video che lo ritrae in alcuni momenti vissuti con l’ex fidanzata, sia dentro il programma di Maria De Filippi che fuori.

Ovviamente, il video è stato visto da Riccardo che, consapevole dell’attenzione dei fan nei suoi confronti, ha piazzato un bel like. Questo gesto significa che avverte nostalgia della sua relazione con Ida? Possibile, ma non ne abbiamo alcuna certezza. Guarnieri, infatti, potrebbe aver messo il ‘mi piace’ soltanto per ringraziare i seguaci di aver realizzato il filmato.

Qualche tempo fa, Riccardo aveva condiviso sui social una frecciatina che sembrava destinata a Ida e al fidanzato Alessandro Vicinanza: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono… E ogni pagliaccio nel suo circo”. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Guarnieri ha così giustificato le sue parole:

“Ogni re sul trono… ogni pagliaccio nel suo circo, a chi era riferita? In realtà a nessuno in particolare, non era una frecciatina come ha pensato qualcuno. Semplicemente mi piaceva il significato di quelle parole, ossia che il tempo mette tutto in ordine. Le assicuro che non mi riferivo a nessuno in particolare e soprattutto a nessun tradimento nei confronti della mia ex come hanno scritto. A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell’attenzione, dei miei pensieri e mi fanno soprattutto sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine (che non sono tali). Per il resto io uso pochissimo i social, e se il web tergiversa sulle mie parole poco mi importa e anche in questo caso sorrido: ho la coscienza pulita e conosco bene il mio intento quindi sono sereno”.