Riccardo Manera, il dramma: “Ho un tumore al cervello”

Riccardo Manera: il dramma

Riccardo Manera ha dato un annuncio sui social che ha lasciato i fan senza parole: l’attore si è mostrato da un letto d’ospedale e ha svelato di aver subito una biopsia durante la quale gli sarebbe stata trovata una lesione tumorale al cervello.

L’attore dovrà attendere circa 20 giorni per sapere che percorso di cure intraprendere e nel suo messaggio ha scritto:

“Questo post è per me. Perché nel caso avessi momenti di down so dove andare a guardare. Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò.

Ma a prescindere stica..i, anzi, sti grandissimi ca..i! La battaglia è da combattere e si combatte!”

In tantissimi tra fan, amici e colleghi hanno inviato all’attore i loro messaggi di solidarietà e di supporto. Tra questi anche Jenny De Nucci, Carlotta Antonelli e Giulia Elettra Gorietti.

La reazione dell’attore

Riccardo Manera ha deciso di mostrarsi col sorriso nonostante le difficoltà da lui vissute in questo particolare momento della sua vita e, attraverso i social, ha sottolineato quanto per lui sia strano che, solamente un anno fa, si trovava sul set ad intepretare un ruolo simile a ciò che sta vivendo proprio in queste ore.