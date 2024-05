Riccardo Mazza, un esempio di gioventù imprenditoriale.

Roma, 29 mag. (askanews) – La storia di Riccardo Mazza è una storia di tenacia, passione e resilienza. Un esempio per le nuove generazioni: “Ho 25 anni -spiega- e, dopo un percorso fatto di sacrifici e lavori poco soddisfacenti sia in termini di gratificazione che economici, ho deciso che la mia vita aveva bisogno di una svolta. Cercando nel panorama che mi si offriva e che nascondeva non poche insidie, ho seguito la mia intuizione e ho scelto, come attività imprenditoriale, il settore della vendita dei libri su Amazon. Non avevo un grande budget ma mi sembrava la scelta migliore sia dal punto di vista della ragione che del cuore”. Riccardo ha deciso infatti di approfittare di tutti quegli strumenti che la tecnologia e Internet mettono a disposizione un po’ di chiunque e di usarli al meglio: il risultato è stata la creazione di libri su temi che lui stesso sceglie dopo un’attenta analisi di mercato: “Non si tratta -sottolinea- di romanzi o di racconti di narrativa. Sono invece prodotti che stuzzicano la curiosità delle persone che, su Amazon, hanno poi la possibilità di acquistarli”.

Libri per bambini o per coppie e persino quaderni dove annotare le varie password che condizionano la nostra vita quotidiana: “Sono entrato insomma -afferma ancora Riccardo- in un mercato particolare che ho in qualche modo rivoluzionato. Le cose sono andate bene e oggi coordino un gruppo di oltre 40 persone di cui io sono, anagraficamente parlando, il più piccolo”. Un’affermazione personale e poi collettiva che pone le sue premesse nel desiderio e in una volontà sempre più consapevole di cambiare in meglio la propria vita: “Io ho smesso di studiare -dice- dopo aver conseguito il diploma di terza media. Ho sbagliato e mi giustificavo raccontandomi che la scuola non mi entusiasmava anche se avevo comunque una gran voglia di imparare. Tanto che, per diventare imprenditore, mi sono dovuto rimettere sui libri divorando decine di testi per essere pronto alla sfida. Il problema dunque era, ma me ne sono reso conto solo in seguito, non l’interesse a imparare cose nuove a mancarmi ma il fatto che le cose che dovevo imparare a scuola non mi interessavano veramente. La vera sfida dunque era scoprire “cosa” valeva la pena e buttarmici dentro senza riserve.

Questa sfida Riccardo l’ha vinta, senza però dimenticare le difficoltà del passato ma rendendole un’opportunità di crescita e cambiamento. “Per mantenermi ho fatto i lavori più umili come il muratore o il cameriere a Londra ma avevo dentro di me la voglia di dimostrare che potevo crescere. Volevo realizzare un sogno, quello di affermarmi ad alti livelli e i risultati alla fine mi stanno dando ragione”. Un sogno che da personale rischia di diventare esempio per i giovani: “Spero che la mia testimonianza -conclude Riccardo- sia da esempio per i miei coetanei che non vedono speranza per il futuro. Speranza che solo noi, con la nostra forza, possiamo coltivare. Un concetto, questo, che è alla base dei corsi inerenti alla vendita di Libri su Amazon che organizzo che coinvolgono decine e decine di persone. Sognare un futuro migliore si può e io ne sono l’esempio”. Ma soprattutto Riccardo è un esempio di come il sogno non sia destinato a rimanere tale ma si possa trasformare in realtà.