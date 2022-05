L'ex campione di pattinaggio Riccardo Passarotto è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Rovigo: aveva 26 anni.

Tragedia a Rovigo, dove l’ex campione di pattinaggio Riccardo Passarotto è morto all’età di 26 anni a causa di un incidente stradale. Atleta di livello di body building e istruttore in una palestra, era molto conosciuto in città.

Riccardo Passarotto morto

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando a bordo della sua nuova moto lungo via Nievo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha attraversato tutta la carreggiata prima di finire la sua corsa contro una centralina Enel. Un impatto talmente violento da mandare in tilt l’impianto e far verificare un black out in tutta la via ma soprattutto da causargli un decesso quasi sul colpo.

All’arrivo dei sanitari del 118 era infatti in fin di vita, e a nulla sono valsi i loro tentativi di rianimarlo: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi tanto da risultare fatali.

Riccardo Passarotto morto: chi era

Punto di riferimento per lo skating italiano con lo Skating Club Rovigo, Riccardo aveva conquistato tante medaglie durante la sua carriera fino all’oro mondiale nel 2015 a Taiwan. Eccellenza nazionale del pattinaggio in linea, con cui aveva vinto tanti ori italiani ed europei, da qualche anno era un preparatore atletico e un bodybuilder e risiedeva con la fidanzata a Buso, piccolissima frazione di Rovigo.