Il loro amore era nato sul set galeotto di “L’ombra del giorno” e ha tenuto banco durante l’estate 2022 per poi lasciarsi appena qualche mese dopo: per i due attori Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli ci sarebbe un ritorno di fiamma e a svelarlo è il periodico Diva e Donna. Secondo la testata i due avrebbero ricominciato a vedersi, ma si tratterebbe di un’indiscrezione che non è stata confermata da nessuno dei due diretti interessati.

Riccardo Scamarcio, con Benedetta Porcaroli c’è il ritorno di fiamma?

L’attore, diventato famosissimo nei primi anni 2000 con il cult “Tre metri sopra il cielo” – ha ricordato il settimanale – era tornato da poco dalla compagna, la manager Angharad Wood e dalla figlia Emily. Da circa un mese avrebbe tuttavia ripreso a rivedere Benedetta. Durante la parentesi con quest’ultima aveva anche convissuto a Roma, poi la rottura che, a suo tempo, era stata commentata così dalla stessa attrice: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata”.

Com’era nata la storia con Benedetta Porcaroli

Quando la loro storia era nata, entrambi gli attori avevano già una relazione sulle spalle. Scamarcio dal 2019 era legato (e lo è ad oggi) ad Agharad Wood, mentre Benedetta Porcaroli aveva una relazione con l’attore e regista Michele Alhaique. Inizialmente Riccardo Scamarcio e Benedetta avevano vissuto la loro storia nel più completo riserbo, poi la decisione di “uscire allo scoperto” e di lasciare i rispettivi compagni.