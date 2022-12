Riccardo Scamarcio torna insieme all'ex: lo scoop

A quasi due anni dalla fine della loro storia d’amore, Riccardo Scamarcio e Angharad Wood sarebbero tornati insieme.

Secondo i rumor in circolazione Riccardo Scamarcio sarebbe tornato insieme alla sua ex, Angharad Wood, madre di sua figlia Emily. I due si erano separati due anni fa e a seguire l’attore ha vissuto un’intensa storia d’amore con la collega attrice Benedetta Porcaroli, da cui si è separato da poco. Al momento lui e Angharad Wood non hanno confermato né smentito le voci in circolazione e i due hanno sempre vissuto la loro storia nel massimo riserbo.

Quando alla separazione da Benedetta Porcaroli la stessa attrice ha detto: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano.

La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

La storia con Angharad Wood

Scamarcio e Angharad Wood si sono sposati in gran segreto e hanno vissuto la loro storia d’amore nel massimo riserbo. L’attore non ha neanche annunciato l’arrivo della sua prima figlia se non qualche tempo dopo la sua nascita e a proposito del suo rapporto con la bambina ha detto: “Mi sento un po’ instupidito, mi squaglio.

La vita ci insegna che il tempo è il bene più prezioso, con il passare degli anni capisci perché tuo padre ti diceva certe cose”.