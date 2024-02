Ricchi e Poveri a Sanremo: "Guidate con prudenza non bevete"

Sanremo, 7 feb. (askanews) - Angela Brambati e Angelo Sotgiu al fianco della Polizia per la sicurezza stradale a margine della conferenza stampa del 74a edizione del Festival di Sanremo dove sono in gara con il brano "Ma non tutta la vita", prodotto dall'etichetta DM Produzioni su licenza Carosello ...

Sanremo, 7 feb. (askanews) – Angela Brambati e Angelo Sotgiu al fianco della Polizia per la sicurezza stradale a margine della conferenza stampa del 74a edizione del Festival di Sanremo dove sono in gara con il brano “Ma non tutta la vita”, prodotto dall’etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records. Con il cappello della Polizia Angela ha fatto un invito: “Guidate con prudenza non bevete”.