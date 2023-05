Ricciardi: bene Oms su fine pandemia, ma Covid circola ancora

Roma, 3 mag. (askanews) – La decisione di dichiarazione di fine pandemia è attesa a giorni, da parte dell’Organizazione Mondiale della Sanità, forse già domani 4 maggio. Una decisione “giusta” secondo Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che commenta così ad askanews. “La situazione sta migliorando. Sicuramente le condizioni epidemiologiche sono imparagonabili rispetto a quelle della pandemia piena ed è giusto quindi che l’Oms vada in questa direzione. La cosa importante – ha detto a margine del 17esimo Congresso mondiale sulla salute pubblica a Roma, un evento organizzato dalla Federazione mondiale delle associazioni di salute pubblica (WFPHA), in associazione con la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) e l’Associazione delle scuole di sanità pubblica della regione europea (ASPHER) – è che non si pensi che è tutto finito, perché di fatto il virus continua a circolare, continua purtroppo a colpire e a far morire le persone fragili, e sono soprattutto queste che si devono proteggere, con la vaccinazione e anche con comportamenti saggi come l’uso delle mascherine in luoghi affollati”.