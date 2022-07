Ricciardi: “La nuova ondata era evitabile, i paesi hanno rinunciato a combattere”

Walter Ricciardi durissimo sulle scelte azzardate che hanno dato manovra al Covid: “La nuova ondata era evitabile, i paesi hanno rinunciato a combattere”

Walter Ricciardi lo ha detto senza mezzi termini a Buongiorno su Sky Tg24: “La nuova ondata era evitabile, i paesi hanno rinunciato a combattere”. Il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza attacca la politica che ha allentato troppe misure anti Covid e lo fa in un momento in cui il conteggio dei nuovi contagi Covid è schizzato oltre quota 100 mila.

Ricciardi: “La nuova ondata era evitabile”

Sull’evitabilità di questa nuova situazione Ricciardi ha detto: “Siamo in un’ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare non rimuovendo tutte le misure di sicurezza, tutti i Paesi, non solo l’Italia, hanno rinunciato a combattere il virus. E il virus poi ti castiga“. Poi Ricciardi ha aggiunto: “Fortunatamente il virus è meno patogeno ma quando i numeri sono così alti comincia una pressione fortissima sul sistema sanitario già esausto da due anni di lotta alla pandemia.

I medici sono stanchissimi, si ricominciano a contagiare e rimangono sguarniti i reparti sanitari, gli interventi chirurgici saltano e i pazienti non possono essere assistiti”.

La rinuncia dei governi a contrastare il virus

L’accusa di Ricciardi è precisa e per certi versi paradossale: i governi hanno rinunciato, quegli stessi governi ad uno dei quali lui è stato chiamato a dare consulenza tecnica ma che è troppo composito per convergere su soluzioni uniche. Tutto questo mentre il ministero sta pensando di aprire la campagna sulla seconda dose booster a tutti gli over 60 e Ricciardi ha chiosato: “Sarà una decisione che il ministero deve prendere per una raccomandazione.

Sarà entro luglio e sarà una decisione molto rapida”.