Ricciardi (Pd): votare sì al referendum su cittadinanza

Milano, 13 mag. (askanews) – “Il documentario di Samir ci ha aiutato a riflettere sul fatto che l’analisi storica di un passato vissuto dalle italiane e dagli italiani in Svizzera ripiomba oggi nell’attualità della nostra politica. Il tema della cittadinanza, dei diritti degli altri, degli stranieri è una battaglia politica sulla quale ci dobbiamo concentrare anche in vista dei referendum che si terranno l’8 e 9 giugno.

Noi siamo convinti che sia necessario votare sì ai quattro quesiti sul lavoro, ma soprattutto, a quello sulla cittadinanza perché ci sono oltre 2,5 milioni di persone nate e cresciute in Italia che sono italiane ma non lo sono formalmente per un ritardo burocratico e per delle leggi incomprensibili”. Lo ha detto Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo parlamentare del Pd, a margine della proiezione del film di “La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri” di Samir Riadh Jamal Aldin che si è tenuto nell’Aula dei gruppi parlamentari alla Camera e a cui ha partecipato Elly Schlein, segretaria del Pd che ha ribadito come “noi voteremo convintamente per il referendum sulla cittadinanza” perché “per noi chi nasce e cresce in Italia è italiano” e perché è importante “non far passare ad altri ciò che subì chi andò via dall’Italia a cercare fortuna in altri Paesi”.