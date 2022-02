Ricciardi sulle mascherine al chiuso via da aprile: “Evitiamolo”

"La politica prenderà la decisione finale ma per noi è di certo meglio evitare": le parole di Walter Ricciardi sulle mascherine al chiuso via da aprile

Waler Ricciardi si è espresso con molta chiarezza sulle mascherine al chiuso via da aprile: “Evitiamolo”. Il consulente del ministro Speranza torna a ribadire l’importanza del Dpi e sconfessa la possibilità che le mascherine diventino off dalla primavera anche al chiuso.

Ricciardi categorico sulle mascherine al chiuso: “Vanno portate”

Ha detto Ricciardi: “Dal prossimo aprile nessuno stop per le mascherine al chiuso. Questo è un argomento di discussione, è chiaro che poi sarà la politica che prenderà la decisione finale ma il nostro consiglio è di evitarlo”. Ricciardi si era epresso con fermezza già alla vigilia della revoca dell’obbligo di mascherina all’aperto: “Resta la cautela di portarle con sé per indossarle quando c’è l’assembramento. La mascherina va portata: quando uno è a distanza non c’è pericolo”.

Omicron “straordinariamente contagiosa”

“Al chiuso è una follia togliere la mascherina, questa variante Omicron è straordinariamente contagiosa”. E poi: “Se c’è un soggetto suscettibile, che non è vaccinato o non è protetto, si prende il virus sicuramente. Al chiuso le mascherine vanno portate ancora per un periodo di tempo”. Intanto dalla Francia sta per arrivare sul mercato una “supermascherina” che promette di fermare tutti i virus, ma anche di fermare il battito cardiaco, a contare che costerà 300 euro.