Maltempo a Riccione: allagato anche il pronto soccorso

Continua il maltempo in Emilia-Romagna, e questa volta a farne le spese è Riccione: le forti piogge hanno allagato anche il pronto soccorso.

Maltempo e pioggia a Riccione: pronto soccorso allagato

È allerta maltempo in tutta l’Emilia-Romagna a causa delle piogge torrenziali che stanno investendo la Regione negli ultimi giorni. Riccione in particolare sta vivendo un momento di difficoltà: gran parte della città è allagata, diverse strade sono state chiuse ed è stato dato lo stop ai treni.

Non solo, anche alcune zone dell’ospedale “Ceccarini” sono state chiuse per allagamenti. Raggiunti dall’acqua la zona in cui sostano le ambulanze e gli ambulatori di Cardiologia, Oculistica e Diabetologia, oltre alla hall. Tutto il piano terra del pronto soccorso è inagibile.

L’intervento della Protezione Civile e i soccorsi

«La parte del triage ha continuato a funzionare regolarmente mentre nella zona del 118, dove ci sono le ambulanze è stato necessario l’intervento della Protezione Civile. Le prestazioni degli ambulatori sono state tutte effettuate fino alle 10:30, dopodiché i pazienti sono stati accompagnati all’unica uscita dell’Ospedale rimasta agibile, quella dove c’è il punto Avis».

A spiegare la situazione la direttrice dell’Ospedale, la dottoressa Bianca Caruso. Nel frattempo la Protezione Civile è intervenuta ed ha dichiarato lo stato di emergenza. Continuano le operazioni per liberare i locali allagati.