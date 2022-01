Dopo averlo amato come calciatore dell'Asar ed apprezzato come uomo d'affari Riccione piange Matteo Magi, l’imprenditore è morto di Covid a 51 anni

La città di Riccione piange Matteo Magi, l’imprenditore molto conosciuto nella fetta di Emilia Romagna dove viveva a lavorava è morto di Covid a 51 anni. I media spiegano che Matteo aveva deciso di non vaccinarsi ed era stato ricoverato in gravi condizioni al “Bufalini” di Cesena.

Da calciatore amato a stimato imprenditore: la città di Riccione piange Matteo Magi

Nosocomio questo dove purtroppo il povero Magi è deceduto nella giornata di lunedì 17 gennaio. Matteo era molto conosciuto non solo per un florido e dinamico presente da imprenditore nel settore edile, ma anche per il suo passato calcistico di tutto riguardo nella squadra dell’Asar.

Non aveva voluto fare il vaccino anti Covid: Riccione piange Matteo Magi, morto a Cesena

Dopo aver contratto la malattia l’imprenditore era stato ricoverato anche al ‘Ceccarini’ di Riccione e e poi a Rimini. La comparsa di Magi ha gettato nello sconforto più buio la sua splendida famiglia: la moglie Monica, i figli Mirco e Federica e il fratello Fabio, con cui mandava avanti l’impresa edile.

Venerdì 21 la città di Riccione piangerà e darà l’estremo saluto a Matteo Magi

I funerali di Matteo saranno celebrati nella mattinata di domani, venerdì 21 gennaio, dal parroco don Franco Mastrolonardo nella chiesa di Gesù Redentore a Riccione Alba, chiesa dove hanno stabilito di riunirsi amici e conoscenti per una veglia di preghiera assieme ai congiunti.