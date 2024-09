Ricerca, Anna Mondino nuova direttrice scientifica Airc

Milano, 4 set. (Adnkronos Salute) – Anna Mondino è la nuova direttrice scientifica di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. La nomina, effettiva dal primo settembre, è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio di indirizzo della Fondazione, primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente in Italia. Dopo una vita dedicata alla ricerca in Italia e all'estero, con un'attenzione particolare al mentoring dei nuovi talenti della scienza, Mondino fa il suo ingresso nel mondo del non profit, spiega Airc che l'ha sostenuta a inizio carriera. A lei saranno affidati la strategia scientifica della Fondazione e la programmazione e lo sviluppo dei bandi di finanziamento della ricerca. Mondino subentra a Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico Airc negli ultimi 9 anni.

Nata a Torino nel 1965 – informa Airc in una nota – Mondino si laurea in Scienze biologiche e consegue un dottorato di ricerca in Oncologia molecolare tra l'università degli Studi di Torino e la New York University. Si specializza in Immunologia con un post-dottorato di ricerca a Minneapolis alla University of Minnesota. Nel 1998 vince un New Unit Start Up Grant di Airc che le permette di tornare in Italia e di dare vita all'Unità di Attivazione linfocitaria presso l'Irccs ospedale San Raffaele a Milano, con l'obiettivo di mettere a punto nuove strategie per utilizzare i linfociti T come 'farmaci viventi' contro i tumori. I suoi studi si focalizzano sui meccanismi molecolari alla base del comportamento dei tumori e delle cellule del sistema immunitario, e successivamente su come disegnare nuovi approcci di immunoterapia.

Oltre a essere responsabile dell'Unità di attivazione linfocitaria all'interno della Divisione di Immunologia, Trapianti e Malattie infettive del San Raffaele, Mondino è stata parte di consigli direttivi istituzionali, chair del Comitato Assunzioni e Promozioni e professore a contratto di Patologia e Immunologia all'università Vita-Salute San Raffaele. E' inoltre membro di società scientifiche (American Association of Immunology, Society for Immunotherapy of Cancer, Network italiano per la bioterapia dei tumori, Società italiana di immunologia, immunologia clinica e allergologia), e revisore di riviste scientifiche e di agenzie di finanziamento internazionali.

"Airc – dichiara Mondino – mi ha accompagnata lungo tutta la mia carriera: ha creduto in me da giovane laureata assegnandomi una borsa di studio, mi ha dato l'opportunità di aprire un nuovo laboratorio al rientro dagli Sati Uniti, ha supportato con diversi progetti di ricerca con numerosi Investigator Grant e mi ha dato l'opportunità di partecipare ad un ambizioso progetto Airc5x1000. Essere scelta per guidare la direzione scientifica è il coronamento ideale di un percorso professionale in crescita. Assumo questo ruolo prendendo il testimone da Federico Caligaris Cappio che ringrazio per la visione e il grandissimo lavoro svolto negli anni passati, con lo spirito di restituire quanto ricevuto e di mettermi al servizio della comunità dei ricercatori italiani con la convinzione che Airc rappresenti lo strumento per supportarne la creatività e l'operatività. Mi impegnerò al massimo per promuovere la ricerca indipendente, proseguendo l'impegno di Airc di finanziare i più meritevoli progetti, investendo su talenti capaci di trasformare idee in opportunità e promuovendo il dialogo con realtà imprenditoriali con le quali condividere l’impegno nella medicina traslazionale".

"La comunità scientifica e le persone che affrontano una diagnosi ci ricordano costantemente che c'è ancora molto da fare per trovare le cure a tutti i tipi di cancro – afferma Andrea Sironi, presidente di Fondazione Airc – Sono certo che le competenze e la visione di Anna Mondino, insieme all'impegno di 6mila ricercatrici e ricercatori sostenuti da Fondazione Airc, ci consentiranno di cogliere e affrontare al meglio le nuove sfide".