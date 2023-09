Ricerca, da Ue 628 mln a 400 giovani talenti, italiani secondi ma molti all'estero

Milano, 5 set. (Adnkronos Salute) – L'Europa premia i giovani scienziati di talento. Sono 400 i contributi assegnati (Starting grant) a ricercatori all'inizio della loro carriera e con un sogno nel cassetto, un progetto da lanciare. Il Consiglio europeo della ricerca (Erc) per loro ha stanziato un totale di 628 milioni di euro, a sostegno di studi in una varietà di settori, dalla medicina e fisica alle scienze sociali e umanistiche. Questi grant assegnati oggi, come annunciato dall'European Research Council, aiuteranno gli scienziati insigniti a "formare i propri team e perseguire le loro idee migliori".

L'Italia resta salda al secondo posto per numero di giovani cervelli premiati: sono 57. Davanti la Germania con 66 scienziati destinatari del contributo Ue. Alle spalle dell'Italia, francesi (32) e olandesi (27). Ma il nostro Paese arretra di due posizioni fino al quarto posto, condiviso con il Regno Unito, per numero di progetti ospitati in istituzioni, centri di ricerca e università sul territorio nazionale (32). In totale sono 24 i Paesi europei che ospitano progetti, prima la Germania (87 grant), seguita da Francia (50) e Paesi Bassi (44).

Questi finanziamenti, parte del programma Horizon Europe dell'Ue, saranno investiti in progetti scientifici che abbracciano tutte le discipline della ricerca. C'è il geochimico olandese che studierà l'atmosfera di Venere per comprendere meglio l'abitabilità oltre la Terra; un informatico tedesco che cerca di rendere la realtà virtuale più inclusiva per le persone con disabilità fisiche; un genetista nel Regno Unito che mira ad analizzare i parassiti che causano la malaria; un ricercatore in Israele pronto a indagare su come gli algoritmi vengono utilizzati sul lavoro per supervisionare i dipendenti. "Fa parte della nostra missione dare ai talenti all'inizio della carriera l'indipendenza per perseguire una ricerca ambiziosa, guidata dalla curiosità, e in grado di modellare il nostro futuro", sottolinea Maria Leptin, presidente dell'Erc.

Dei progetti ospitati in Italia, una trentina sono di italiani (pochi invece i cognomi stranieri). Mentre una quota di poco inferiore è rappresentata da scienziati italiani che realizzeranno il loro progetto all'estero.

In quest'ultima tornata di Starting Grant, evidenzia Leptin, "abbiamo visto una delle percentuali più alte finora di donne vincitrici del contributo. Spero che questa quota continuerà a crescere". Le ricercatrici hanno ottenuto circa il 43% delle sovvenzioni, un aumento rispetto al 39% del 2022. Sono 44 le nazionalità rappresentate fra i destinatari dei grant. E 14 europei che attualmente risiedono negli Stati Uniti realizzeranno i loro progetti finanziati dall'Erc.

Il bando ha ricevuto in tutto 2.696 proposte, che sono state esaminate da gruppi di rinomati ricercatori di tutto il mondo. Il tasso di successo complessivo è stato del 14,8%. Si prevede che le sovvenzioni creeranno più di 2.600 posti di lavoro per borsisti post-dottorato, dottorandi e altro personale nelle istituzioni ospitanti.