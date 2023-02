Ricerca: Dompé (Assolombarda), 'nomina Zerial segno capacità attrattiva Italia'

Milano, 22 feb.

(Adnkronos) – "La nomina del professor Marino Zerial a direttore di Human Technopole è una buona notizia e dimostra la capacità dell'ecosistema italiano delle Life Sciences di attrarre uno scienziato di primo livello". Così Sergio Dompé, vicepresidente di Assolombarda.

"Il lavoro in Germania e Francia di Zerial è stato fondamentale per la comprensione dei meccanismi molecolari del traffico intracellulare e, in particolare, dei processi che permettono alle cellule di assimilare le molecole -spiega Dompé-.

Human Technopole è una risorsa preziosa per lo sviluppo di quelle collaborazioni pubblico-privato indispensabili per lo sviluppo di nuove cure e tecnologie che permettono alla farmaceutica italiana di competere con Francia e Germania". E dunque "confermo, sin da subito, la disponibilità mia personale e di Assolombarda a collaborare con il nuovo direttore sui temi cruciali di Human Technopole, con particolare riferimento all’innovazione e alla ricerca scientifica, da sempre leve centrali per lo sviluppo della Regione e dell’Italia".