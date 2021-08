Ricerca: Draghi, medaglia Dirac a Buonanno dà lustro a Italia'**

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha appreso con grande soddisfazione, si legge in una nota, la notizia dell’assegnazione per la prima volta della medaglia Dirac a una ricercatrice italiana. “Congratulazioni a Alessandra Buonanno, insignita con uno dei più prestigiosi premi scientifici internazionali per le sue ricerche sulle onde gravitazionali.

Un importante riconoscimento -afferma il premier- che dà lustro al nostro Paese nell’ambito della ricerca scientifica”.