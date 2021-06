Ricerca: Draghi, 'Tecnopolo di Bologna esperienza straordinaria'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – "Importante è l’attenzione per la formazione e la ricerca. Investiamo oltre 12 miliardi di euro per sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo delle aziende, e per promuovere la ricerca, l’innovazione e la diffusione delle tecnologie. Questo ci consente di moltiplicare e di rafforzare le esperienze virtuose come il Tecnopolo di Bologna.

Ci permette di fornire opportunità ai giovani ricercatori, di attrarre le migliori competenze, di rafforzare i legami tra ricerca e impresa". Così il premier Mario Draghi al termine della visita allo stabilimento di Fiorano Modenese.