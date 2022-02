Ricerca: Draghi, 'tutelarla, averne cura come scienza si è presa cura di noi'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – "La ricerca scientifica è rigore, entusiasmo, visione – a servizio della collettività e delle generazioni future. Per troppi anni, l’Italia non ha saputo accompagnare i suoi scienziati con la convinzione che meritano. Molti di loro sono partiti – non per scelta ma per costrizione.

Troppo pochi sono arrivati a portare qui le loro competenze, la loro passione. Colmare questi ritardi richiede coraggio, determinazione, ma – come ha ricordato oggi il Professor Parisi – soprattutto necessita di continuità. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza, come la scienza si è presa cura di noi". Così il premier Mario Draghi, chiudendo il suo intervento ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita.