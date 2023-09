Ricerca, in Italia 1 persona su 2 è vittima di discriminazione

Roma, 19 set. (Adnkronos) – La discriminazione è un fenomeno ancora troppo frequente in Italia tanto che 1 italiano su 2 ne è stato vittima. Il 77% ha assistito ad almeno un atto discriminatorio e il 50% non ha reagito. Oltre il 70% degli intervistati dichiara che il maggior numero di discriminazioni avvengono a scuola, a seguire troviamo i social media (oltre il 50%). La percentuale di discriminazioni all’interno di un gruppo di amici cresce nei ragazzi 13-16 anni, raggiungendo il 25% dei casi. Nella fascia di età tra i 16 e i 19 anni la discriminazione passa dalla forma verbale a quella fisica. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Ace, marchio di Fater per detergenti per la casa e i tessuti.

A fronte dei risultati dell’indagine il brand ha deciso di scendere in campo con due azioni concrete: 'Formula Anti-odio', un progetto su scala nazionale con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tante forme di odio che colpiscono le persone anche attraverso le scritte offensive; 'Scendiamo in piazza', una iniziativa che ha visto coinvolte le scuole di 4 città italiane con l’obiettivo di riqualificare i luoghi scelti dagli studenti per restituirli alla città ripuliti, rigenerati e predisposti all’aggregazione sociale.

L’indagine sottolinea che a fronte di un episodio di discriminazione oltre la metà degli intervistati non sono stati in grado di reagire, circa il 30% degli stessi dichiara di non averlo fatto per un senso di impotenza. Rabbia (60%) disgusto (50%) e tristezza (33%) le emozioni provate dalla maggioranza degli intervistati. Il 14% ha dichiarato di aver provato indifferenza. “Siamo partiti dal nostro Purpose, dallo scopo che ci siamo dati come brand Ace che è quello di dare un contributo positivo nelle comunità in cui operiamo, partendo da quello che facciamo meglio che è pulire. Noi lo chiamiamo 'il pulito che unisce'. Perché come dimostra la nostra ricerca, c’è molto da fare per prenderci cura della nostra casa comune, il nostro Paese, facendo pulizia delle tante discriminazioni che ancora ci affliggono. Voglio ringraziare i nostri partner, Retake, Diversity Lab e Dlv Bbdo che ci hanno guidato nel costruire un’iniziativa che spero chiami ognuno di noi a fare qualcosa di concreto per rimuovere lo sporco più ostinato che è quell’odio e quella paura per il diverso che vogliamo far scomparire dai muri e dalle piazze delle nostre città”, ha commentato Antonio Fazzari, General Manager di Fater.

Nasce così 'Ace Formula Anti-Odio', la campagna di comunicazione sociale che racconta episodi reali di discriminazione vissuti da 4 ragazzi in tema di omofobia, body shaming e grassofobia, razzismo e antisemitismo, realizzata con la consulenza di Diversity Lab, organizzazione impegnata a promuovere la cultura dell’inclusione e il valore della diversità, nei media, nelle aziende e nella società civile. “Il trend nazionale in tema di discriminazioni in Italia è tristemente noto, come emerge dalle recenti cronache e come confermato anche da questa ricerca. Per invertire questo trend c’è bisogno di un cambiamento culturale profondo e sistemico, che parta dalle scuole, dalle famiglie, dalle istituzioni, ma anche dalle organizzazioni. Per questo siamo orgogliosǝ di aver dato il nostro apporto a questa campagna di sensibilizzazione, mettendo al servizio di questo progetto l’esperienza e l’impegno che da dieci anni mettiamo nel promuovere una società più rispettosa e valorizzante delle persone – dichiara Gabriella Crafa, vicepresidente di Diversity Lab e Fondazione Diversity – Abbiamo lavorato a stretto contatto con tutto il team di Ace-Fater Group sul linguaggio e sulla rappresentazione delle storie e delle persone in tutti i contenuti della campagna, coinvolgendo attivistƏ delle categorie sottorappresentate, in un intenso lavoro di confronto e dialogo sui temi della De&I, nell’obiettivo comune di portare al pubblico un racconto corretto, valoriale e autentico”.

Per rendere concreto questo suo impegno a fianco dei cittadini, Ace ha avviato nel 2022 il progetto 'Scendiamo in piazza'. Un progetto itinerante di riqualificazione urbana promosso insieme all’associazione di volontariato Retake e realizzato in collaborazione con l’agenzia educativa La Fabbrica. L’edizione 2023 ha previsto il coinvolgimento degli studenti delle scuole italiane primarie e secondarie di 1° grado di Roma, Milano Pescara e Palermo in un progetto di sviluppo delle proprie competenze di cittadinanza attiva nella cura del proprio territorio. Gli studenti sono stati ingaggiati nella scelta di un luogo pubblico di aggregazione e nell’ideazione di una proposta concreta e fattibile per migliorarlo. Le 4 idee migliori, una per ogni città, saranno realizzate nel corso di eventi pubblici di partecipazione attiva, durante i quali saranno rimossi gli insulti inneggianti forme di odio e organizzati dei laboratori sul linguaggio inclusivo tenuti da Diversity Lab, restituendo a tutta la cittadinanza il nuovo spazio di socialità e condivisione. Il tour partirà il 23 settembre da Roma, passando il 7 ottobre da Milano, il 20 ottobre a Pescara e si chiuderà l’11 novembre 2023 con la tappa di Palermo. A supporto del progetto Ace ha sviluppato uno speciale prodotto rimuovi-graffiti e insulti, non in vendita, che verrà utilizzato dagli esperti di Retake durante gli eventi per la rimozione delle scritte che inneggiano all’odio.

“Con 'Scendiamo in Piazza' abbiamo voluto dare spazio ai più giovani – afferma Francesca Elisa Leonelli, presidente di Retake – Costruire e trasformare con loro, spazi quotidiani in luoghi più fruibili, di gioco, più sicuri e costruttivi. Saranno proprio i ragazzi i protagonisti del cambiamento, che in prima persona potranno dare forma alle loro idee e fare esperienza di quanto possano realizzare con gesti semplici e in compagnia. Vedere la città dal loro punto di vista ha sempre molto da insegnare a tutti, dentro e fuori la scuola, e con il progetto non vediamo l'ora di vederlo in concreto”.