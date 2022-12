Ricerca, Rettore Campus Bio-Medico: "Impegnati a consolidare rapporti con aziende"

Roma, 6 dic.

(Adnkronos Salute) – "Questa iniziativa, che speriamo possa diventare un appuntamento annuale, mira a consolidare e a potenziare sempre di più il rapporto con il mondo industriale e quello con le nostre start up. Obiettivo: l’accelerazione e lo sviluppo di nuovi prodotti che derivano in particolare dai bisogni del settore socio-sanitario". Così Eugenio Guglielmelli, Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, a margine della prima edizione dell’Healthcare Innovation Forum, promosso da Core in collaborazione con il Campus Bio-Medico.

Obiettivo dell’evento, in corso presso l'eteneo romano, è analizzare le maggiori trasformazioni sul tema e le potenzialità offerte dall’innovazione tecnologica e digitalizzazione per progettare la medicina del futuro.

“Vogliamo far conoscere le nostre competenze e i nostri progetti strategici, il tipo di attività di ricerca che ha raggiunto il cosiddetto Trl (livello di maturità tecnologica, ndr) sufficientemente elevato per diventare traslabili sul mondo industriale. Questo è necessario per la verifica e la certificazione dei prodotti, affinché le start up, anche quelle da noi direttamente partecipate, possano lungo il loro percorso trovare il giusto dialogo con chi conosce meglio il mercato, soprattutto grandi aziende come quelle che oggi partecipano alla prima edizione dell’Healthcare Innovation Forum”.