Richard Belzer è morto: addio al detective John Munch di Law&Order

Richard Belzer, famoso per aver interpretato per oltre 20 anni il ruolo del detective John Munch nella serie Law&Order, è morto.

A rendere pubblica la triste notizia è stato il suo agente.

Richard Belzer è morto

Lutto nel mondo del cinema: Richard Belzer è morto all’età di 78 anni. L’attore, amato soprattutto per il ruolo del detective John Munch nella serie Law&Order, è deceduto a Bozouls, in Francia, dove da tempo aveva scelto di trasferirsi. A rendere pubblica la triste notizia è stato il suo agente, che ha sottolineato che Richard aveva diversi problemi di salute.

Richard Belzer è morto: il ricordo di Mariska Hargitay

Appena la notizia della morte di Richard Belzer è stata diffusa, la collega Mariska Hargitay gli ha dedicato un commovente pensiero. L’attrice, che in Law&Order – Unità vittime speciali vestiva i panni di Olivia Benson, ha scritto:

“Ciao carissimo amico. Mi mancherai, la tua luce unica, e il tuo singolare punto di vista su questo strano mondo. Mi sento mi sento fortunata ad averti conosciuto, adorato e lavorato con te, fianco a fianco, per così tanti anni”.

Chi era Richard Belzer?

Diventato famoso per aver interpretato per più di 20 anni il ruolo del detective John Munch, in particolare nello spin off Unità Vittime Speciali, Richard Belzer ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come comico. Grazie alle sue doti da stand up comedian, l’attore è stato spesso ospite del Saturday Night Live. Cugino di Henry Winkler, il famoso Fonzie di Happy Days, ha recitato in diversi titoli di syccesso, come: Sesame Street, Miami Vice, 30 Rock, The Wire e Scarface.