Richiamata cioccolata dei calendari dell'avvento: possibile presenza di salmonella

La nota catena di supermercati Lidl ha richiamato negli Stati Uniti diversi lotti di calendari dell’avvento a marchio “Favorina”.

Stando a quanto riporta il Messaggero, ciò sarebbe dovuto ad una probabile contaminazione da Salmonella nella cioccolata contenuta nelle diverse caselle. La presenza del batterio sarebbe stata in particolare evidenziata in una serie di test. Ad essere interessati sono 170 negozi situati nella costa orientale degli USA.

Richiamata cioccolata nei supermecati LIDL: i lotti interessati

I prodotti richiamati dalla catena della Grande Distribuzione Organizzata tedesca sono stati venduti nel periodo tra il 5 ottobre e il 5 dicembre.

All’interno dei calendari dell’avvento in oggetto è possibile trovare 25 cioccolatini alla crema. Si distinguono perché la confezione è decorata con un’immagine natalizia innevata. Lidl inoltre ha provveduto a dare notizia del richiamo alla Food and Drug Administration.

Non sono chiari i motivi della contaminazione

Nel frattempo va segnalato che il richiamo di tali calendari è stato effettuato in via volontaria.

Non sarebbe inoltre chiaro come la cioccolata possa essere stata contaminata. Non ci sarebbero state per fortuna conseguenze o eventuali segnalazioni di malattia dovute al consumo dell’alimento.

Qualche tempo fa, il nome Lidl era balzato anche alle cronache nostrane per via di un contenzioso avuto con la nota azienda dolciaria Lindt. Il tribunale federale svizzero aveva stabilito che la catena di supermercati non dovesse più vendere i conigli di cioccolato e che le giacenze all’interno dei magazzini dovessero essere distrutte.