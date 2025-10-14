Richiesta di condanna per Giovanni Castellucci nel crollo del Ponte Morandi: le ultime novità

Giovanni Castellucci, ex Amministratore Delegato di Autostrade, affronta il rischio di una lunga condanna in seguito al crollo del Ponte Morandi, un tragico evento che ha avuto un impatto significativo sulla storia italiana e sulla sicurezza delle infrastrutture.

Il processo relativo al tragico crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 a Genova, ha assunto una svolta decisiva con la richiesta di condanna avanzata dalla Procura. L’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, è al centro delle controversie, con i pubblici ministeri che hanno chiesto per lui una pena di 18 anni e sei mesi, in relazione alla sua presunta responsabilità nella tragedia che ha provocato la morte di 43 persone.

Le accuse contro Castellucci

Durante la requisitoria, i pm Walter Cotugno e Marco Airoldi hanno sottolineato che la richiesta di condanna rappresenta il massimo consentito, in considerazione della gravità delle evidenze presentate. È significativo che Castellucci non fosse presente in aula, poiché attualmente detenuto nel carcere di Opera, dove sta scontando una pena di sei anni per un altro incidente, quello di Avellino.

Consapevolezza e negligenza

I pubblici ministeri hanno dedicato una parte significativa del loro intervento all’analisi della figura di Castellucci, evidenziando come fosse a conoscenza delle problematiche strutturali del viadotto sin dal 2009. Nonostante ciò, ha scelto di ritardare gli interventi necessari, adottando una logica aziendale orientata al massimo profitto, a discapito della sicurezza. Questa condotta ha portato a decisioni strategiche risultate fatali.

Un confronto inquietante

I pubblici ministeri hanno utilizzato un paragone provocatorio, definendo Castellucci simile a Lord Voldemort, il noto personaggio della saga di Harry Potter. Hanno descritto un quadro inquietante, in cui Castellucci è rappresentato come un individuo che ha creato un clima di paura e omertà. Gli stessi giornalisti, quando dovevano scrivere di lui, si sentivano obbligati a utilizzare i puntini di sospensione per non nominare direttamente il suo nome.

Motivazioni dietro le scelte

Secondo l’accusa, le scelte di Castellucci sono state motivate da un desiderio di ottenere maggiori profitti, prestigio personale e benefici economici. L’ex amministratore delegato avrebbe privilegiato gli interessi degli azionisti, garantendo loro dividendi elevati e trascurando completamente la sicurezza degli utenti. Questo approccio ha contribuito a creare una situazione insostenibile che ha portato al disastro.

Il futuro del processo

Oltre alla richiesta di condanna per Castellucci, la Procura intende procedere con richieste di assoluzione o condanna per gli altri 56 imputati coinvolti nella vicenda. Le aziende Aspi e Spea, la controllata responsabile della sorveglianza del viadotto, hanno già patteggiato, uscendo dal processo dopo aver concordato un risarcimento complessivo di 29 milioni di euro con le famiglie delle vittime. Hanno anche avviato la costruzione di un nuovo viadotto come gesto riparatorio.

Le implicazioni sociali ed economiche

Il crollo del ponte Morandi ha avuto un impatto devastante non solo sulle famiglie delle vittime, ma sull’intera comunità genovese e sul sistema delle infrastrutture italiane. La richiesta di condanna per Castellucci rappresenta un tentativo di giustizia per le 43 vite perdute e solleva interrogativi sul futuro della sicurezza delle infrastrutture nel paese.

Il caso del ponte Morandi è emblematico di una serie di problematiche che affliggono il settore delle infrastrutture, evidenziando la necessità di una maggiore responsabilità e vigilanza per garantire la sicurezza dei cittadini.