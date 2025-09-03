Richiesta di piena divulgazione dei documenti sul caso Epstein continua

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Il comitato della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, sotto la guida dei Repubblicani, ha annunciato di aver rilasciato oltre 33.000 pagine di documenti sul caso di Jeffrey Epstein, il noto sex offender scomparso. Ma la battaglia per la trasparenza non è finita: due legislatori stanno ancora esercitando pressioni affinché vengano resi pubblici tutti i file esistenti sull’argomento, chiedendo all’amministrazione Trump di garantire maggiore chiarezza su questa vicenda scottante.

Dettagli sui documenti rilasciati

Nella giornata di martedì, il Comitato per la Vigilanza e la Riforma del Governo ha confermato che i documenti pubblicati, forniti dal Dipartimento di Giustizia, sono stati parzialmente redatti. Questa misura è stata adottata per proteggere le identità delle vittime e per rimuovere qualsiasi materiale relativo a abusi sessuali su minori. Nonostante la diffusione massiccia di informazioni, i rappresentanti Thomas Massie, Repubblicano, e Ro Khanna, Democratico, continuano a chiedere la “piena divulgazione dei file di Epstein”. Ma cosa significa veramente questa richiesta per le vittime e per la giustizia?

La proposta avanzata da Massie e Khanna chiede che il Procuratore Generale Pam Bondi renda pubblici tutti i documenti non classificati riguardanti Epstein in possesso del Dipartimento di Giustizia, comprese le informazioni gestite dall’FBI e dagli uffici dei procuratori statunitensi. Entrambi i legislatori hanno programmato una conferenza stampa per mercoledì mattina, dove si uniranno a alcune delle vittime di Epstein per sostenere la loro richiesta di un’ulteriore divulgazione. Questo porta a riflettere: fino a che punto è giusto che la verità venga nascosta?

Reazioni e controversie politiche

Mike Johnson, presidente della Camera dei Rappresentanti, ha risposto ai giornalisti, dichiarando che la petizione di Massie è “mal formulata” poiché non include misure per proteggere le identità delle vittime abusate da Epstein. Johnson ha anche affermato che la richiesta di divulgazione totale è “moot”, visto che il lavoro del comitato ha già portato alla luce migliaia di documenti. “È superfluo a questo punto, e penso che stiamo raggiungendo l’obiettivo desiderato”, ha commentato Johnson. Ma si può davvero parlare di obiettivo raggiunto quando ci sono ancora così tante domande senza risposta?

Il comitato ha emesso un subpoena al Dipartimento di Giustizia e all’eredità di Epstein per ottenere ulteriori documenti, e ha ascoltato testimonianze dalla condannata Ghislaine Maxwell, complice di Epstein. A luglio, il Dipartimento di Giustizia e l’FBI hanno rilasciato un comunicato affermando che una “revisione sistematica” dei file legati a Epstein non aveva rivelato alcuna “lista di clienti” incriminante, e che non c’erano prove credibili che Epstein avesse ricattato figure di spicco. Ma è lecito chiedersi: quanto può essere affidabile una revisione di questo tipo?

Il contesto della questione Epstein

La notizia ha colto di sorpresa molti, compresi alcuni conservatori di spicco tra i sostenitori di Trump, i quali avevano spinto affinché venissero pubblicati tutti i documenti relativi a Epstein, un impegno che Trump aveva promesso durante la sua campagna elettorale. Un sondaggio condotto a luglio da Reuters/Ipsos ha rivelato che la maggior parte degli americani, anche tra i Repubblicani di Trump, crede che la sua amministrazione stia nascondendo dettagli sul caso Epstein. Cosa pensi di questa percezione di mancanza di trasparenza?

Epstein era noto per i suoi legami con numerosi politici e imprenditori di alto profilo, grazie ai suoi affari finanziari e alle sue donazioni a enti di beneficenza. Fu trovato morto nella sua cella carceraria a New York il 10 agosto 2019, mentre attendeva il processo per accuse di traffico sessuale. La sua morte è stata classificata come suicidio, ma la controversia continua a circondare la sua figura. Alcune delle sue vittime erano ragazze di appena 14 anni. È giusto che ci sia ancora così tanto silenzio su queste atrocità?