Riciclo imballaggi, via a terza edizione Premio Fenice Conai

Roma, 18 mar. (askanews) – Anteprima Premio Fenice Conai con il presidente Ignazio Capuano, un riconoscimento importante per i professionisti dell’informazione che si occupano di temi connessi con la green economy. Innanzitutto di cosa si tratta e quali sono le modalità di partecipazione?

“Iniziammo tre anni per i 25 anni del consorzio, per premiare giovani giornalisti che si occupano di temi ambientali, focalizzato sui temi dell’economia circolare e della green economy. Gli elaborati, articoli scritti e audiovisivi, hanno come periodo di riferimento la data del 22 aprile 2024, Giornata della Terra. Candidature entro il primo giugno”.

Importante dunque per Conai ribadire l’impegno per una informazione di qualità:

“Oggi è un ruolo ancora più importante, anche alla luce di un piccolo rigurgito nei confronti delle politiche ambientali forse spinte da troppa ideologia, il ruolo dell’informazione è fondamentale per dare corrette notizie e spinta per la green economy”.

Peraltro l’Italia nel campo del riciclo si conferma una vera eccellenza europea:

“Nel 2022 abbiamo raggiunto il 71% di riciclo, oltre già gli obiettivi al 2030 fissati al 70% dall’Ue per gli imballaggi. Nel 2023 siamo ottimisti che ci confermeremo su quei dati”.