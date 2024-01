Riciclo, Petrucci (FdI): vogliamo tutelare filiera riciclo

Roma, 24 gen. (askanews) – “L’Italia è la prima della classe in Europa per il riciclo degli imballaggi in plastica, il nuovo regolamento Ue vuole cambiare la normativa introducendo il principio del riuso perché gli altri Paesi non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi. Vogliamo tutelare un settore che genera un fatturato di circa 40 mld di euro, aggrega circa 6 mln di lavoratori e 700mila aziende. È un mercato che ha portato alcune aziende a diventare leader nel settore a livello europeo. Cambiare la normativa significa cambiare anche cultura e abitudini del cittadino, con tutte le difficoltà che ciò comporta”, lo ha detto questa mattina la senatrice Simona Petrucci, intervenuta nella puntata di Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “La proposta di regolamento introduce anche il principio del deposito cauzionale, che a mio avviso è troppo complesso da applicare a una vasta gamma di prodotti. Ci auguriamo – ha concluso – che a livello europeo prevalga il buon senso rispetto agli interessi di parte”.