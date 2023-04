Riciclo plastica, Candiani: regolamento ue penalizza italia

Roma, 19 apr. (askanews) – “La proposta di regolamento Ue sugli imballaggi colpisce in modo molto netto la filiera italiana che negli anni si è

contraddistinta per gli ottimi risultati raggiunti nel riciclo della plastica. Eppure la proposta di regolamento della Commissione Ue vuole puntare sul riuso invece che sul riciclo, vanificando, così, i tanti investimenti fatti dalle nostre

aziende”, lo ha detto l’onorevole Stefano Candiani questa mattina intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Proprio ieri abbiamo approvato in Commissione Politiche Ue della Camera un parere negativo nei confronti del regolamento Ue, adesso ci sarà da trattare, ma non sarà facile perché molti

paesi, tra cui la Germania, hanno interessi differenti perché sono più indietro rispetto agli obiettivi comunitari e con costi di filiera molto più alti dei nostri”. “In Italia – ha concluso – siamo riusciti a costruire un modello industriale sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti da imballi, alcuni paesi europei sono più indietro, ma modificare per questo le regole comunitarie è un fallimento delle politiche europee”