Riciclo plastiche, Zinzi (Lega): in Ue ambientalismo ideologico

Roma, 6 mar. (askanews) – “C’è un problema di ambientalismo ideologico in Europa, che noi stiamo pagando, perché ci impedisce di realizzare le grandi opere nel nostro paese. La proposta di regolamento europeo sugli imballaggi in plastica obbliga il governo a sostenere le aziende per riadeguare la propria filiera e a farlo in modo che le ricadute sociali non siano troppo negative. È un’operazione politica che penalizza il tessuto italiano. Ci stiamo lavorando, in commissione ambiente abbiamo espresso un orientamento chiaro, ma stiamo lavorando al sostegno delle nostre aziende”, lo ha detto questa mattina l’onorevole Gianpiero Zinzi, Capogruppo Lega in commissione Ambiente della Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. E ha aggiunto: “Il Mezzogiorno sul riciclo dei rifiuti può competere con altre aree del paese, anche se ci sono alcuni comuni che sono più indietro. Sconforta pensare che nella mia regione, la Campania, nonostante il governo Renzi nel 2016 abbia stanziato 450 mln di euro per la rimozione delle ecoballe da compiersi entro il 2019, molte aree abbiano raggiunto appena il 30% dello smaltimento nel 2024. Servono impianti, senza i quali è difficile competere, ma c’è bisogno di una classe dirigente locale all’altezza e forse la Campania ne ha particolarmente bisogno”.