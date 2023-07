Ricky Martin, il cantante divorzia dal pittore Jwan Yosef: "Manterremo una genuina amicizia"

Sei anni di matrimonio e due figli, Lucia di quattro anni e Renn di tre…il cantante portoricano Ricky Martin e il marito, il pittore siriano Jwan Yosef hanno divorziato. L’annuncio è stato dato dallo stesso cantante attraverso il profilo Instagram. Nel 2008 Martin è diventato padre dei gemelli Matteo e Valentino, avuti da madre surrogata.

Ricky Martin, il divorzio da Jwan Yosef a sei anni dal matrimonio

Ricky Martin ha esordito annunciando: “Dopo un’attenta riflessione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per noi stessi e per i nostri figli, preservando e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi”.

Ha poi proseguito precisando che il rapporto con l’ormai ex marito proseguirà sotto diversa forma per il bene dei propri figli: “Il nostro desiderio più grande ora è quello di continuare ad avere una dinamica familiare sana e un rapporto incentrato sulla nostra genuina amicizia, mentre condividiamo l’educazione dei nostri figli”.

Com’è nata la storia tra Ricky Martin e Jwan Yosef

Ricky Martin ha conosciuto Jwan Yosef nel 2015. La coppia si è poi sposata nel 2017. In un’intervista rilasciata alla stampa spagnola il cantante ha raccontato: “Stavamo parlando di arte, niente di sexy. Riguardava l’arte e la vita in generale […] poi sono andato a Londra e finalmente ci siamo incontrati”.