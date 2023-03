Ricky Martin: la dieta per mantenersi in forma a 50 anni

Avere un fisico in forma e sano non è solo una prerogativa femminile, anzi. Sono diversi gli uomini che ci tengono ad avere un corpo tonico e scolpito. Lo sa molto bene la star del pop latino, Ricky Martin che, all’età di 51 anni, sfoggia un fisico in grande forma grazie alla dieta attenta e a tanto sport che pratica regolarmente.

Considerato un sexy symbol in tutto il mondo, la star del pop latino e non solo, ovvero Ricky Martin, sfoggia un fisico scolpito all’età di 51 anni. Un corpo tonico che sfoggia durante i concerti e non solo, che tiene in forma grazie a una alimentazione alquanto attenta, accompagnata anche da tanta attività fisica.

La star di origine portoricana che in Italia si è fatta conoscere grazie a diverse canzoni e anche alla sua bellezza, continua ad attirare a sé l’attenzione di moltissime fan per il suo fisico scultoreo. Il suo corpo è frutto di un programma ben specifico che punta su alcuni aspetti fondamentali come la sveglia presto al mattino dove comincia la giornata con uno shot di limone, miele e aglio per tenersi in forma.

Beve poi tè matcha e segue una dieta rigorosamente vegetariana. Inizialmente, ha cominciato a eliminare e bandire dalla tavola alcuni alimenti, come la carne rossa, il pollo e infine il pesce nutrendosi soltanto di verdure. Oltre alle verdure consuma moltissima frutta, ma alcune volte si lascia andare a qualche piccola “trasgressione alimentare”.

Infatti, tra i peccati di gola, Ricky Martin si concede cioccolata, patatine, arachidi e anche mandorle che sicuramente non lo appesantiscono dal momento che poi pratica moltissimo sport come esercizi per addominali e gambe che sono una costante nella sua quotidianità insieme allo zumba, una pratica che lo diverte.

Ricky Martin dieta: benefici

Seguire il regime di Ricky Martin non è affatto difficile, anzi. Si tratta di un regime vegetariano dove sono ammessi alimenti come frutta e verdure che lui consuma in grande quantità. Consumare questi alimenti gli permette di tenersi in forma e al tempo stesso dare al corpo una serie di nutrienti di cui ha bisogno.

Afferma di prendersi molto cura di sé stesso, compreso della sua pelle al punto da avere una propria ossessione per i trattamenti che interessano questo aspetto e zona. Per lui significa avere amor proprio e volersi bene. Dedica anche tempo alla meditazione che l’aiuta a tenersi in forma in modo da garantire un buon benessere psicofisico.

Nonostante abbia 50 anni e sia padre di 4 figli, Ricky Martin riesce a mantenere il suo aspetto giovanile anche grazie ad alcuni trattamenti come i cubetti di ghiaccio da applicare sul viso per stimolare la microcircolazione facciale. Il tè matcha che consuma quotidianamente è ricco di antiossidanti per cui lo aiutano a combattere anche i segni del tempo.

Oltre alla dieta, anche tantissimo sport che gli permette di bruciare le calorie in eccesso e di essere in grande forma.

