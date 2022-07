Il cantante portoricano ha risposto a tono alle accuse del nipote, che ha raccontato di essere stato vittima di violenza domestica.

Nelle scorse ore Ricky Martin, il celeberrimo cantante portoricano, si è sentito in dovere di fare chiarezza una volta e per tutte rispetto alle recenti gravissime accuse che gli sono piombate addosso.

Nei giorni scorsi, Ricky Martin si è infatti ritrovato addosso il dito puntato del nipote 21enne, che ha raccontato di essere stato vittima di violenza domestica da parte dell’artista.

Circa un paio di settimane fa, un giudice di Puerto Rico ha imposto un ordine restrittivo all’artista, proprio alla luce di questo caso di presunta violenza domestica. In un primo momento, il nome della vittima del grave reato non è stato rivelato. Successivamente, a fare chiarezza è stato il fratello di Ricky Martin, ErIc, che ha raccontato che la persona che ha accusato il cantante è stato il nipote 21enne, Dennis Yadiel Sanchez.

In base a quanto riportato dal giornale locale El Vocero, Sanchez avrebbe avuto una relazione incestuosa con lo zio per 7 mesi. La rottura sentimentale non sarebbe stata presa bene da Martin, che avrebbe così deciso di “tormentare” la sua ex fiamma. Da qui la scelta di denunciarlo alle autorità.

Nello stato di Puerto Rico, il reato di incesto può avere conseguenze molto gravi per gli accusati: se confermato, la persona ritenuta colpevole può rischiare fino a 50 anni di prigione.

Ricky Martin, evidentemente, si è rifutato di farsi coinvolgere in questa assurda vicenda e ha risposto a tono con un comunicato ufficiale diramato da un suo portavoce.

Ricky Martin risponde alle accuse: le parole dell’artista

La replica è arrivata tramite l’avvocato dell’artista, Marty Singer, che ha dichiarato:

Purtroppo la persona che ha fatto tali dichiarazioni sta combattendo con alcuni gravi problemi di salute mentale. Ricky Martin ovviamente, non è stato e non sarà mai coinvolto in alcun tipo di rapporto sessuale con il nipote.

Singer ha poi aggiunto, per conto del suo assistito:

Queste accuse non solo sono false, ma sono disgustosa. Speriamo tutti che quest’uomo possa ricevere l’aiuto che merita. Ma soprattutto non vediamo l’ora che queste scandalose accuse vengano respinte dal giudice che sta valutando il caso.

Sembra, insomma, che il caso sia fortunatamente destinato a risolversi in tempi brevi. Oggi, Ricky Martin è felicemente sposato con Jwan Josef, con cui era convolato a nozze nel 2017. I due hanno quattro figli, tutti nati tramite maternità surrogata.