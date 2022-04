Ricominciare dopo la pandemia e in guerra: la visione dei Modà

Milano, 20 apr. (askanews) – I Modà cantano l’amore in tutte le sue declinazioni, nel secondo capitolo del viaggio intrapreso lo scorso autunno. La band milanese ha scelto di uscire con “Buona Fortuna – Parte seconda”, alla vigilia del loro tour nei palazzetti. Dividere l’album in due Ep a Kekko Silvestre è sembrata una scelta obbligata.

“Ormai la musica va talmente veloce che rischi di bruciare l’attenzione sui brani, per cui c’è stata questa idea di dividere in due parti l’album per cercare di focalizzare l’attenzione sui brani”.

L’EP contiene “In tutto l’universo”, il brano pubblicato lo scorso San Valentino che racconta la storia d’amore ventennale tra il leader della band e sua moglie. “Abbiamo deciso di dare più importanza in questa seconda parte al discorso dell’amore anche perché credo che non ci sia momento in cui abbiamo più bisogno dell’amore che questo”.

Kekko Silvestre analizza così questo difficile momento. “Non c’è una guerra giusta, non c’è nulla di giusto nelle guerre, l’unica cosa giusta delle guerre è la fine.

Sicuramente questo è un momento che destabilizza un po’ tutti, rispetto alla pandemia che in confronto è stato niente, perché dovevi solo chiuderti ed evitare il virus, qui ci sono persone che anche se sono chiuse in casa gli tirano le bombe sulla testa ed è scandaloso che succeda nel 2022″.

Dal 2 maggio i Modà saranno in tour nei principali palazzetti italiani, con molte date già esaurite, ma salire sul palco dopo tre anni di stop e con una guerra in corso non è facile.

Sicuramente in questo momento stiamo vivendo una serie di emozioni contrastanti, ci sono tante variabili nella nostra testa legate anche al fatto che saprò ancora cantare, suonare e tenere il palco. Ti dici: siamo usciti da una cosa così grave che ci ha tenuti distanti e ora ne inizia un’altra più grave che non puoi ignorare, perché è una guerra, stanno morendo bambini come i miei figli, donne come mia moglie e uomini come me e il tuo pensiero in qualche modo ci va, non puoi pensare di fare una festa quando nel mondo sta succedendo l’impossibile.

I Modà però non si fermano e portano live il loro messaggio di amore e speranza.