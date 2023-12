"Ricomincio da me", Camille Cottin: così riprendo in mano la mia vita

Roma, 27 dic. (askanews) – La straordinaria Camille Cottin, il personaggio più amato della serie “Call my agent”, arriva al cinema dal 28 dicembre con “Ricomincio da me” di Nathan Ambrosioni. Interpreta una madre single con cinque figli e una carriera musicale alle spalle. La sua giornata è scandita da tempi e bisogni dei ragazzi, lei vive in una confusa, conflittuale, allegra quotidianità. Quando i figli iniziano l’università, però, decide di riprendere in mano la propria vita.

Cottin il successo lo ha raggiunto a quasi 40 anni. “Prendere in mano la propria vita è un’impresa, anche se non si hanno figli. Quello che racconta il film è che è sempre possibile farlo. Continuamente ci poniamo domande sulla nostra vita, gli incontri ci trasformano, i nostri desideri sono un motore, siamo tutti in perpetuo movimento”.

Il regista, a soli 24 anni, racconta in tono brillante e toccante sia l’universo dei figli che della madre. “Avevo voglia di parlare della mia generazione, con una certa tenerezza. E’ come se io fossi il sesto figlio di questa famiglia e allo stesso tempo il fratello minore del personaggio interpretato da Camille. Volevo esplorare tutti questi personaggi e comprenderli”.