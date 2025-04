Riconquista Facile, il modo per tornare ad amare sé stessi

Roma, 09 Apr. – In un mondo sempre più frenetico e interconnesso, le delusioni affettive rappresentano una delle sfide più comuni e dolorose che molti si trovano ad affrontare. La fine di una relazione può lasciare cicatrici profonde, portando ad un isolamento emotivo e ad una perdita di autostima. Tuttavia, esistono metodi e percorsi che possono aiutare a ritrovare sé stessi e a superare il dolore. Uno di questi è il metodo ‘Riconquista Facile’, ideato dal Dottore in Psicologia Clinica Marco Stagnaro. ‘Il nostro obiettivo principale è aiutare le persone a riconquistare sé stesse’, afferma Stagnaro. ‘Il processo di elaborazione del lutto emotivo è fondamentale per uscire dal dolore e ritrovare la propria identità: grazie ai nostri interventi personalizzati questo avviene in modo molto più rapido ed efficace’. Questo metodo richiama la teoria delle cinque fasi di Elisabeth K bler-Ross, che include negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. Secondo il Dottor Stagnaro, ‘è essenziale distinguere tra reazioni patologiche e processi fisiologici, per evitare di rimanere intrappolati in un ciclo di dolore che può durare anche anni, se mal gestito’.

Le statistiche supportano l’efficacia di percorsi strutturati per l’elaborazione del lutto: il 96% degli utenti che hanno intrapreso un percorso simile si dichiara soddisfatto del processo. ‘Ritrovare sé stessi dopo la fine di una relazione è fondamentale per ristabilire nuove priorità e trovare la gioia di vivere’, sottolinea Stagnaro. Questo approccio non solo aiuta a superare la tristezza e l’ansia, ma permette anche di ricostruire la propria autostima e di aprirsi a nuove opportunità.

L’impatto positivo di questi metodi è significativo. In un’epoca in cui le relazioni sono spesso superficiali e transitorie, la capacità di ritrovare sé stessi può portare a una maggiore stabilità emotiva e a relazioni più sane e durature. ‘La riconquista di sé è un trend moderno ed un evergreen di cui nessuno parla abbastanza’, afferma il Dottore.

Guardando al futuro, le prospettive per il mercato della consulenza psicologica e del coaching sono promettenti. Con l’aumento della consapevolezza sull’importanza della salute mentale, cresce anche la domanda di servizi che aiutino le persone a gestire le proprie emozioni e a migliorare la qualità della vita. ‘Il nostro metodo non solo aiuta a superare le delusioni amorose, ma offre anche strumenti per affrontare altre sfide della vita, diventando persone più consapevoli ed equilibrate’, conclude Stagnaro.