In ospedale con il Covid torna a casa e trova il marito morto: una 58enne contrae la malattia e scopre che ha ucciso il coniuge durante la degenza

Tragedia in Florida, dove una donna ricoverata in ospedale con il Covid torna a casa e trova il marito morto: la 58enne Lisa Steadman, che ha voluto raccontare la sua esperienza ed il suo ravvedimento sui vaccini ai media, non si era vaccinata, tuttavia dopo la terribile esperienza ha cambiato idea.

Lisa ha combattuto contro il covid fino a quella scena da incubo, con il marito morto dopo aver contratto il virus.

Torna a casa e trova il marito Ron morto: la storia della “ex no vax” Lisa

La donna è stata investita dall’orrore nel rientrare loro casa a Winter Haven qualche giorno fa: il corpo di suo marito 55enne Ron, era in camera da letto senza vita. Lo ha spiegato a Fox 13 News: “Era come entrare in un film dell’orrore, e vorrei non averlo mai visto così perché non riesco a togliermi quell’immagine dalla testa”.

Nella famiglia Steadman non si era vaccinato nessuno, poi era arrivato il virus. Dopo sintomi iniziali che le avevano dato perfino svenimenti Lisa era andata al pronto soccorso del Winter Haven Hospital.

Dientro quel silenzio solo capricci del telefono, ma poi torna a casa e trova il marito morto

Ha detto la donna: “Pensavo di morire. Non riuscivo a respirare. Non riuscivo a smettere di vomitare”. In quei giorni concitati mantenere i contatti con Ron era difficile, c’erano problemi di linea con il telefono e Lisa stava male: “Ron mi aveva detto che il suo telefono faceva i capricci.

Lunedì non sono riuscita a contattarlo. Quindi ho mandato il dipartimento di polizia di Winter Haven a fare un controllo. Gli hanno parlato. Stava bene”. Quando perciò anche il giorno dopo Lisa non è riuscita a contattare Ron aveva già il pregresso tranquillizzante del giorno prima e non si era preoccupata più di tanto. Non fino al ritorno a casa ed ha fatto la tragica scoperta: “È stato solo un incubo. Solo un incubo”.

La terribile scoperta dopo le dimissioni: torna a casa e trova il marito morto

“Non riesco a togliermi quell’immagine dalla mente. Vorrei non averlo mai trovato così. Era un uomo di famiglia umile, amichevole, disposto ad aiutare chiunque, timorato di Dio”. Lisa sta ancora lottando con i sintomi del virus e ha detto che prevede di vaccinarsi il mese prossimo. “Ora, dopo essere stata in ospedale e aver parlato con il mio medico, lo farò a settembre in singola dose”.