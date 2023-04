Ricovero Berlusconi, il bollettino medico: "Lento miglioramento"

Silvio Berlusconi è ormai arrivato al diciassettesimo giorno di ricovero. Dopo le prime settimane passate nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, il Cavaliere è stato trasferito in un normale reparto di degenza della medesima clinica.

Berlusconi, il bollettino medico: “Lento e progressivo miglioramento”

Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, i principali medici che stanno seguendo Berlusconi in queste settimane di ricovero, hanno fornito un nuovo bollettino medico che descrive le condizioni di salute del leader di Forza Italia: “Il quadro clinico del presidente Silvio Berlusconi appare in lento, ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo.” Il politico 86enne ha passato un’altra notte tranquilla in ospedale, senza altre complicazioni.

Di cosa è affetto Silvio Berlusconi

Ricordiamo che il numero uno degli azzurri è affetto da diverso tempo (anche se la notizia non era di dominio pubblico) da leucemia mielomonocitica cronica, una patologia che gli sta causando solo adesso alcune problematiche. Berlusconi, infatti, era stato ricoverato lo scorso 5 Aprile a causa di un’infezione polmonare dovuta proprio a quella patologia del sangue.