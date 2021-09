Ricrescita capelli donna: i migliori rimedi naturali

La ricrescita del capello è una fase che è possibile stimolare con il miglior prodotto a base naturale disponibile in commercio che dona capelli forti.

Andare incontro a una caduta di capelli molto copiosa e abbondante può essere difficile da gestire soprattutto Per una migliore e maggiore ricrescita, sono diversi i trattamenti e metodi utili da usare che sono a base naturale e che permettono di rinfoltire il capello. Qui si trovano alcuni consigli e suggerimenti da adottare per stimolare la crescita del capello.

Ricrescita capelli donna

Prima di conoscere e capire quali possano essere i prodotti e i consigli adatti per far ricrescere il capello, è bene sapere che i capelli sono soggetti a un ciclo di ricrescita che tende a ripetersi almeno 20 volte nella vita di un individuo. Il ciclo che riguarda la ricrescita dei capelli nella donna comprende tre fasi: anagen, catagen e telogen.

Sono le tre fasi che attraversa il cuoio capelluto durante le quali nasce, si sviluppa, cade e infine torna a crescere nuovamente. Il ciclo tende a variare a seconda del tipo di capello. Nel caso dei capelli sani, ha una durata dai 2 ai 6 anni, in base alle caratteristiche di ciascun individuo, ma anche alle differenze che tendono a esserci tra il cuoio capelluto maschile e quello femminile.

Nel momento in cui vi sono fattori come lo stress o l’ansia che ostacolano il normale processo di ricrescita, la durata tende ad accorciarsi per cui i capelli cadono più in fretta. Dal momento che 20 è il numero dei cicli di ogni capello sulla testa, la ricrescita avviene soltanto quanto il numero di cicli che si ha a disposizione comincia a esaurirsi del tutto.

Dopo i 20 cicli, i capelli tendono ad atrofizzarsi per cui non riescono più a formare un nuovo capello. In questo caso si consiglia di agire in maniera tempestiva e con un trattamento mirato.

Ricrescita capelli donna: consigli

Per coloro che sono preoccupate dei vari capelli che si trovano sul pettine quando li pettinano o da quelli che rimangono sul cuscino appena ci si alza al mattino, è possibile stimolare la ricrescita e i metodi per farlo sono diversi. In base ad alcuni studi che sono stati effettuati in merito, sembra che massaggiare il cuoio capelluto possa essere favorevole per la ricrescita.

In questo modo, tramite il massaggio che deve avvenire in modo dolce, si favorisce l’afflusso sanguigno ai follicoli piliferi in modo che siano maggiormente stimolati e quindi possano aumentare la produzione dei capelli e avere una chioma nuovamente folta. Per intervenire sulla caduta del capello, bisogna agire in modo immediato con trattamenti anticaduta e lozioni specifiche per il capello.

I trattamenti anticaduta sono particolarmente consigliati dal momento che aiutano a rinforzare il capello facendolo crescere maggiormente sano. Inibiscono quei fattori che sono nocivi per la salute del capello. Ovviamente, come capita in tutte le cose, prima si interviene e più rapidamente si riesce a stimolare la crescita del capello in modo sano e duraturo nel tempo.

Ci sono poi delle lozioni e degli shampoo che aumentano la ricrescita favorendola. Uno di questi è appunto Foltina Plus che ha il compito di stimolare il capello e i follicoli in modo che siano più sani e forti. Ci sono poi una serie di integratori che è bene assumere: da quelli di magnesio che influiscono sul rinnovamento del cuoio capelluto a quelli con ferro che rinforzano il capello dando maggiore ossigeno.

Ricrescita capelli donna: miglior lozione

Per favorire la ricrescita dei capelli nella donna nel modo naturale, oltre ai consigli che sono stati forniti, si consiglia di optare per la migliore lozione spray esistente in commercio. Si tratta di Foltina Plus, una lozione raccomandata da esperti e consumatori che permette di avere nuovamente una chioma bella e forte. Un prodotto della linea italiana della Natural Fit.

Una lozione che dona nuova linfa al capello con risultati che sono visibili sin dalle prime settimane e dalla prima applicazione se usato in modo costante e continuo. Foltina Plus interviene sui capelli maggiormente diradati stimolando la ricrescita, i follicoli spenti e anche attivando la microcircolazione sanguigna grazie ai componenti che si trovano al suo interno.

Per gli esperti e consumatori è considerata la migliore lozione professionale per capelli grazie ai benefici studiati e alla mancanza di controindicazioni. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Dopo le prime settimane di uso del prodotto, le zone diradate cominciano pian piano a infoltirsi con capelli più forti e maggiormente sani. Apporta ai capelli le giuste sostanze nutritive in modo da combattere e arginare il problema del diradamento e di conseguenza della calvizie. Non ha oli e possono usarla sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello.

Un metodo semplice ed efficace da usare sempre e portare con sé ovunque. Basta spruzzare la lozione nelle zone maggiormente diradate, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che il prodotto si assorba in profondità. Si può usare anche sotto la doccia in modo da avere capelli che siano puliti e lucenti.

L’alternativa valida al trapianto e permette di risparmiare. Si compone di principi naturali che non hanno controindicazioni e che sono privi di effetti nocivi, quali arginina che ha una azione vasodilatatrice e agevola l’irrorazione sanguigna alle radici del capello; la serenoa che bilancia i livelli ormonali combattendo la caduta e il fieno greco che contiene estrogeni che promuovono la ricrescita rendendo il capello più voluminoso.

Originale ed esclusivo, non si compra online o nei negozi fisici, ma sul sito ufficiale del prodotto, compilando il modulo con i dati e inviarlo approfittando dell’offerta di due confezioni al costo di 49€ con le spese di spedizione gratuite. Si accettano pagamenti con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere.

