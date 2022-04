Davanti al McDonald's al Vomero, un rider è stato accoltellato in seguito ad una lite. Il giovane è stato portato al Fatebenefratelli.

Rider accoltellato a una gamba fuori dal McDonald’s dopo una lite

Nella serata di ieri, lunedì 11 aprile 2022, intorno alle 22:30, i Carabinieri della compagnia Vomero sono stati allertati per la presenza di un ragazzo ferito. Il ragazzo si trovava davanti al McDonald’s di via Giovanni Merliani, al Vomero. Secondo i primi accertamenti, che sono ancora in corso, il rider di 19 anni, verso le 20:30, è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi. Improvvisamente è nato un litigio, dovuto a futili motivi, e uno dei ragazzi del gruppo ha accoltellato al rider, che è rimasto ferito alla gamba sinistra.

Le indagini

Il ragazzo di 19 anni è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli, a causa di una “ferita da taglio alla coscia sinistra“, con otto giorni di prognosi. I carabinieri della compagnia Vomero hanno avviato le indagini. Per il momento stanno sentendo i testimoni presenti sul luogo del litigio e stanno acquisendo le immagini di diverse telecamere di sorveglianza presenti nella zona.