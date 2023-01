Rider bloccato in strada e picchiato per 100 euro: aggressori in fuga

Sono ancora in fuga gli aggressori del pestaggio ai danni di un rider, bloccato e rapinato per 100 euro in via Pistoiese, a Campi Bisenzio.

L’aggressione è avvenuta a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La vittima non ha riportato gravi ferite, e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto a Campi Bisenzio sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti e del Norm di Signa, e stanno cercando di ricostruire l’aggressione e l’identikit dei rapinatori.

L’aggressione al rider

Secondo le prime ricostruzioni, il rider sarebbe stato rapinato in strada da otto persone.

Stava rientrando alla sede di lavoro, aveva terminato il giro di consegne. In questo preciso istante gli aggressori lo hanno bloccato, proprio mentre era alla guida del motorino, per poi spintonarlo e buttato per terra.

Dopo averlo picchiato, lo hanno anche derubato del ricavo della serata, ovvero 100 euro.

L’identikit degli aggressori del rider

Si tratta appunto di otto sconosciuti quelli che hanno fermato il rider mentre si trovava in via Pistoiese.

In base alla descrizione del rider, gli otto aggressori che lo hanno fermato in strada indossavano felpe scure con cappuccio e parlavano italiano.

Dopo averlo rapinato, si sono allontanati a piedi per le vie cittadine, e hanno fatto perdere proprie tracce.