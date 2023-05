Vicenza, rider volontario in Emilia Romagna viene licenziato: "Non farti più...

Marco è stato licenziato dal suo lavoro di rider dopo essersi reso disponibile come volontario per aiutare gli sflollati dell'Emilia Romagna

La storia del rider licenziato dal suo datore di lavoro di Vicenza dopo essere andato a spalare il fango come volontario in Emilia Romagna ha fatto il giro di tutti gli organi di stampa. Il ragazzo protagonista della storia si chiama Marco Santacatterina e, oltre alla perdita del lavoro, ha dovuto subire anche un duro attacco da parte del suo ex capo.

Rider licenziato per essere andato volontario in Emilia Romagna

Il 20enne Marco Santacatterina è uno studente universitario di Vicenza che, durante il weekend, si occupava di fare le consegne per arrotondare a fine mese. Il ragazzo, colpito da quanto accaduto in Emilia Romagna con l’alluvione della scorsa settimana, ha saltato il lavoro per andare a spalare il fango ed aiutare chi aveva più bisogno, ma il suo capo non l’ha perdonato. Il proprietario della pizzeria dove Santacatterina lavorava, infatti, ha preso molto male l’assenza (seppur preannunciata) del giovane, e lo ha licenziato.

“Non farti più vedere”: il duro attacco e gli insulti del datore di lavoro vicentino

Ma non solo. Oltre alle perdita del lavoro, Marco ha dovuto subire anche un duro attacco via WhatsApp da parte del suo ex capo: “Sei un c…, un buffone, mi fai ridere. Vai pure ad aiutare, io mi troverò qualcun altro. Bye bye.” Il ragazzo ha raccontato la sua storia raccogliendo la comprensione di tutti, senza fare alcun passo indietro rispetto la sua dicisione: “Una cosa simile è successa anche qua in Veneto nel 2010, dove abito io. Ero un bambino ma ricordo quei giorni. Vedendo il dramma dell’Emilia Romagna ho pensato: ora sono grande, posso fare qualcosa. Così mi sono rimboccato le maniche:”