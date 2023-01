Rider pedala 50 km per una consegna, il cliente: "Mai più food delivery"

Arriva da Verona la surreale vicenda di un rider che pedala 50 km per una consegna ed arriva per “bocca” del suo cliente che giura: “Mai più food delivery”.

Andrea Bassi si ripromette di non ordinare in futuro del cibo affidandosi alle consegne. Chi è Bassi? Dai media si apprende che è stato consigliere regionale della Lega e poi in Fratelli d’Italia e in questa ore ha scritto una storia che lo ha visto protagonista. Lui e il rider di cui narra. Lo ha fatto con un lungo pubblicato su Facebook. Tutto è cominciato con lui che, affamato, aveva deciso di ordinare online presso una nota catena di fast-food optando per il delivery a casa.

Rider pedala 50 km per una consegna

“Sono le 18.40 circa e la consegna stimata è dopo un’oretta, ma non ho alcuna fretta. Alle 20.50 il fattorino doveva ancora arrivare“. Poi Bassi scrive: “Alle 21.10 circa, finalmente, l’applicazione inizia a segnalare l’avvicinamento (molto lento) del fattorino alla mia abitazione. Scendo bellicoso in strada pronto per chiedergli se fosse andato a farsi prima un giro sulla Luna, ma ad un tratto rimango di sasso, basito: il ragazzo (italianissimo) era a bordo di una bicicletta, tra l’altro parecchio carente sotto il profilo della sicurezza”.

“Aveva attraversato l’intera città”

Bassi descrive cosa aveva intuito: “Ho poi pure capito che era oberato di consegne e che ha dovuto attraversare praticamente l’intera città di Verona, per correre al fast-food, prendere la mia cacchio di cena, portarmela sotto casa e poi tornare nel capoluogo per chissà quale altro giro. Ovviamente l’incazzatura si è subito trasformata in pena e quasi angoscia che, se lo avessi avuto, gli avrei prestato pure un motorino”.

E in chiosa: “Morale? Ho deciso che mai e poi mai più utilizzerò questo tipo di servizio. Non tanto per il rischio di ritardi o disguidi (che possono accadere, ci mancherebbe), ma soprattutto per non rischiare di avallare, seppur inconsapevolmente, un simile sistema che in queste condizioni rasenta lo schiavismo!”.