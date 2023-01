Rider pedala 50 km per una consegna: "Non mi sento sfruttato"

Rider pedala 50 km per una consegna: "Non mi sento sfruttato"

Rider pedala 50 km per una consegna: "Non mi sento sfruttato"

Filippo, rider di 28 anni, ha parlato della sua esperienza da rider dopo essere diventato “famoso” per aver pedalato oltre 50 km per fare una consegna.

50 chilometri per una consegna ma il rider precisa: “Non mi sento sfruttato”

Filippo Bazerla è il rider 28enne che ha pedalato per 50 chilometri per una consegna. E si è voluto sfogare così su Facebook: «Non mi sento sfruttato, meglio così che rimanere 8 ore in ufficio».

La sua esperienza aveva fatto il giro dei social e Filippo Bazerla ha scelto questo canale per dire la sua. Il cliente si era poi “pentito” dei chilometri che il ragazzo aveva dovuto fare – da Verona sud a Bussolengo – per consegnargli un panino e delle patatine ordinate tramite un servizio di delivery.

Il “lavoro dei sogni” di Filippo

«Non mi sento sfruttato perché non conta la quantità di denaro nel mio modo di essere quanto piuttosto la qualità del tempo in cui vivo: in soldoni, se vado in ufficio e devo stare in silenzio 8 ore, per fare 2 ore di pausa pranzo, insomma queste cose alienanti e per me almeno tristi, io rifiuto. L’ho sempre fatto e sempre lo farò».

Così ha proseguito sui social Filippo, che ha voluto precisare nuovamente di non essere stato sfruttato dalla compagnia per aver portato a termine un incarico del genere: