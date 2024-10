Rider: Schlein, 'finalmente ok a direttiva lavoratori piattaforme, stop caporalato digitale'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Il Sì definitivo del Consiglio dell’Unione Europea alla direttiva per i lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali è un’ottima notizia ed è un duro colpo al caporalato digitale. L’ok arriva inoltre al termine di un faticoso percorso nel quale la delegazione di eurodeputati Pd con Elisabetta Gualmini si è battuta molto al fianco di Nico Schmit per riconoscere i diritti di questi lavoratori. Finalmente si stabilisce una presunzione che si tratti di lavoro subordinato. Serve piena trasparenza sugli algoritmi, accessibile anche ai lavoratori". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

"E’ quindi doppiamente riprovevole il fatto che, tra le prime norme ridimensionate e rese sostanzialmente inapplicabili dalla destra e dal Governo Meloni, ci fosse proprio quella che era stata introdotta dal ministro Andrea Orlando, in attesa della normativa europea, per garantire il diritto all'accesso dell'algoritmo da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Con questa direttiva anche il governo Meloni sarà finalmente costretto a tornare sui propri passi. Ci aspettiamo quindi che al più presto vengano convocate le parti sociali per recepire la direttiva e fare dell’Italia la capofila dei Paesi che la adottano per evitare il proliferare di altre forme di caporalato digitale”.