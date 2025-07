Riders in Puglia: cosa cambia con l'ordinanza sul caldo

Immagina di dover lavorare sotto il sole cocente, mentre il termometro supera i 30 gradi. Per molti riders, questa è una realtà quotidiana. Ma ora, con una nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, le cose stanno per cambiare radicalmente. Fino al 15 settembre, i riders e altri lavoratori all’aperto non potranno più lavorare nelle ore più calde del giorno.

Le novità dell’ordinanza

La nuova ordinanza, emessa il 18 giugno scorso e prorogata fino al 15 settembre, introduce misure che mirano a tutelare la salute dei lavoratori durante le ondate di calore. Non solo i lavoratori dei settori agricolo, forestale, edile e florovivaistico rientrano tra le categorie protette, ma ora anche i riders, che consegnano beni per conto di terzi, sono inclusi. Questo significa che durante le ore più calde, comprese tra le 12:30 e le 16:00, non potranno effettuare consegne se il sistema di monitoraggio Worklimate segnala un livello di rischio “Alto”.

Il presidente Emiliano ha spiegato che l’intento di questa ordinanza è chiaro: “Vogliamo tutelare anche i riders, che, nonostante il caldo, devono comunque portare a termine le loro consegne. La loro salute è fondamentale e questa misura è un passo importante per proteggerli.” Non è solo una questione di regolamentazione, ma una vera e propria necessità per garantire la sicurezza di chi lavora all’aperto in condizioni climatiche estreme.

Perché è così importante?

Le ondate di calore possono avere effetti devastanti sulla salute dei lavoratori. Sforzi fisici intensi, uniti a temperature elevate, possono portare a colpi di calore e altre gravi conseguenze. L’ordinanza non solo protegge i lavoratori da situazioni pericolose, ma solleva anche un’importante questione sulla salute e il benessere dei riders, spesso trascurati. È un passo verso una maggiore consapevolezza della salute dei lavoratori, che merita attenzione e rispetto.

Inoltre, questa misura potrebbe influenzare anche l’industria delle consegne. Le aziende potrebbero dover rivedere i loro orari e le modalità di lavoro durante le settimane più calde. Questo potrebbe significare un cambiamento significativo nel modo in cui i servizi di consegna operano, garantendo al contempo la sicurezza dei loro dipendenti.

Il futuro dei riders in Puglia

Questa ordinanza segna un momento cruciale per i riders e per tutti i lavoratori in settori vulnerabili. Con la crescente attenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro, ci si aspetta che altre regioni seguano l’esempio della Puglia. Potremmo assistere a un cambiamento nella cultura del lavoro, dove la salute dei lavoratori diventa una priorità indiscutibile.

Infine, questa situazione ci invita a riflettere su come trattiamo chi lavora per noi. I riders, che spesso affrontano condizioni difficili, meritano di essere tutelati e rispettati. E ora, grazie a questa ordinanza, si sta facendo un passo nella giusta direzione.